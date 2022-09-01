Шольц заявил, что Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ

Германия не должна в одностороннем порядке ускорять темпы реализации плана по отказу от природного газа из России. Соответствующее мнение канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал на встрече с согражданами в Эссене, передает ТАСС.

У политика поинтересовались, не следует ли властям Германии отказаться от российского газа раньше запланированных сроков из-за сокращения его поставок.

«Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — поделился своим видением ситуации Шольц.

При этом канцлер напомнил о мерах по сокращению зависимости от российского газа: заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернативных поставщиков.

Согласно планам Правительства ФРГ, Германия сможет полностью заместить уголь и нефть из РФ к концу текущего года, а газ — в 2024 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились на три дня, до 3 сентября. «Газпром» при этом сослался на необходимость планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». В Европейском Союзе 13 стран оказались отрезаны от поставок.