Кремль пригрозил оставить Запад без нефти в случае введения потолка на ее стоимость

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков раскрыл план действий России в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть. По его словам, топливо, которое не будет поступать в Европу, направят в альтернативных направлениях, оставив западные страны без «черного золота».

Накануне вице-премьер Александр Новак уже предупредил о том, что страны, которые установят максимальную стоимость на нефть из России, не будут ее получать, напомнил Песков.

«Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — подтвердил Песков, добавив, что топливо будет поставляться в те государства, которые готовы покупать ее на рыночных условиях. По его словам, сейчас таких «альтернативных направлений» намного больше, чем было раньше.

США и их союзники обсуждают введение предельной цены для нефти из России с июня. Ранее речь шла о коридоре в $40–60. Новые санкции вводятся в ответ на решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.