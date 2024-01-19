Российско-китайский форум «Ростки» в Казани признан открытием года

Прошедший в Казани международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» получил награду в номинации «Открытие года» ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards. Итоги премии были объявлены на XIII Евразийском ивент-форуме 2024, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Форум «Ростки» впервые состоялся в столице Татарстана 7 и 8 сентября 2023 года. Хотя мероприятие носило дебютный характер, ему удалось привлечь 58 регионов России и 14 провинций Китая. Его участниками стали более 7 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Агентства стратегических инициатив

Следующий форум намечен на 13–15 сентября текущего года. С учетом того, что 2024-й и 2025-й объявлены совместными Годами культуры России и Китая, запланирована не только насыщенная деловая, но и культурная программа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил вице-мэра Шэньчжэня Ван Шоужуя на следующий форум «Ростки».