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РОСТКИ, пентатоника и татары: как на форуме в Казани Минниханов нашел общие ноты с Китаем
Форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» завершился сегодня в Казани. Это первый пробный саммит на региональном уровне. Уже решено, что он будет ежегодным. Что нужно сегодня России от Китая и какие проекты предложили китайские корпорации – в репортаже «Татар-информа» с пленарной сессии.
«Великий сосед – дружественный Китай»
Заседание условно разделилось на две части. Первыми выступили представители России, следом – Китая. Интересно, что модерировал собрание председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, то есть человек, который хорошо знаком с особенностями обеих стран.
В первой части каждый федеральный чиновник отмечал, что сотрудничество между станами находится на небывалом уровне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении заявил, что товарооборот РФ и КНР два года подряд растет на треть.
«Учитывая динамичное расширение наших экономических обменов, в текущем году мы сможем досрочно выполнить поставленную главами государств задачу по доведению к 2024 году объемов российско-китайской торговли до 200 млрд долларов», – заявил главный дипломат страны.
Что характерно – доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25 до 80%.
Отношения, конечно же, строятся «на принципах равноправия, взаимного доверия и обоюдной выгоды». И оба государства «выступают в пользу формирования справедливого, устойчивого, полицентричного миропорядка». И в целом он назвал партнера «великим соседом – дружественным Китаем».
Нужны новые технологии в нефтегазохимии, судостроении, производстве БПЛА
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко также в удаленном формате отметил, что особое место в двусторонних отношениях стран занимает региональное сотрудничество.
«Республика Татарстан является одним из лидеров в этом направлении и накопила богатый опыт успешной кооперации с китайскими партнерами в различных сферах», – заявил он. И пригласил спортсменов из Китая принять участие в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в следующем году.
Непосредственно приехал на форум министр экономики России Максим Решетников – он частый гость и на KazanSummit, который с этого года переименовали в KazanForum и повысили до федерального. Сегодня – это единственная деловая площадка, которая связывает Россию и страны Организации исламского сотрудничества. У регионального форума «РОСТКИ» тоже есть все шансы стать связующим звеном между Россией и Китаем.
Глава Минэка заметил: растет не только количество, но и качество торговли.
«Растут поставки более сложной продукции. Многие российские предприятия переориентируются на поставщиков из Китая и встраивают их в свои производственные цепочки и сами встраиваются в производственные цепочки китайских компаний. И это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли», – отметил он.
Нужно выйти на новый уровень – объединять ресурсы и компетенции для создания передовых технологий в перспективных отраслях. А это – производство оборудования для нефтепереработки, нефтегазохимия, судостроение, IT, производство беспилотных летательных аппаратов.
«Хәерле көннәр, дуслар! Дорогие друзья! Ни-хао!»
«Хәерле көннәр, исәнмесез, кадерле дуслар! Дорогие друзья! Ни-хао!», – поприветствовал с трибуны Раис Татарстана. Обращение на трех языках зал оценил – участники захлопали в ладоши.
«Правильно, правильно! Надо аплодировать нашим китайским друзьям», – ответил Минниханов.
Он поблагодарил Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку сотрудничества на региональном уровне.
По его словам, форум «РОСТКИ» выступает уникальной площадкой, которая поможет активизировать совместную работу по разным направлениям. Тут – инвестиции, машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, IT, логистика, образование, туризм и культура.
Делегации Татарстана бывают на бизнес-форумах в Китае. Ближайший визит предстоит в ноябре на Ярмарку высоких технологий в Шенчьжене.
У Татарстана множество соглашений и с китайскими провинциями и муниципалитетами, есть и побратимские связи с городами. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, в Казани – Генеральное консульство Китая.
В Казани ждут Си Цзиньпина
Товарооборот РТ и КНР в 2022 году вырос более, чем на 58% и превысил $1,6 млрд. Взаимная торговля продолжает расти – только в первом квартале она составила $740 млн.
В Татарстане реализуется ряд совместных экономических проектов с китайскими компаниями. «Среди них хочу отметить компанию Haier, которая на сегодня инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей. Создано 2,8 тыс. новых рабочих мест. Функционируют заводы по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров, умный завод по производству холодильного и морозильного оборудования, а также завод штампованных изделий. Ведется строительство завода по производству водонагревателей», – сказал Минниханов.
Также он назвал проект Midea по производству холодильно-морозильного оборудования в особой экономической зоне «Алабуга» и «Камасталь» (производство окрашенной стали для бытовой техники).
Раис РТ напомнил, что в Китае реализуется грандиозный проект Шелкового пути в рамках проекта «Один пояс, один путь» – создаются транспортные коридоры и логистические комплексы. Вместе с тем, до конца года планируется ввести строй скоростную дорогу М12 Москва – Казань. Также планируется соединить трассы М7 и М5 – дорога станет частью транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
Он отметил, что в 2024 году в Казани пройдет Саммит глав государств БРИКС. «Мы активно ведем подготовку этого грандиозного мероприятия. Уверен, участие в нем высоких китайских делегаций во главе с Председателем Китая товарищем Си Цзиньпинем пройдет на самом высоком и результативном уровне.
Форум «РОСТКИ» должен быть ежегодным, заключил Минниханов.
«У нас путь только в сторону Китая»
В «китайской части» выступил заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мердан Мукийит. Это самая большая территориально-административная единица Китая, его крупнейший город – Урумчи. Уйгуры – тюркский коренной народ Восточного Туркестана, так раньше назывался этот район. На полях форума глава региона лично пригласил Рустама Минниханова в гости.
Несколько идей для сотрудничества предложил председатель совета директоров международной компании China Energy У Цуань. Это одна из крупнейших компаний в мире по добыче угля и электрогенерации. В списке Fortune Global 500 – крупнейших мировых компаний China Energy занимает 76-е место.
«Мы можем объединить существующие в Татарстане мощности в области энергетики. Можем вместе развивать выработку электроэнергии из газа. Можем развивать производство пластиков из газа – здесь мы можем достичь хороших результатов, можем стать самым крупным производителем пластика в мире», – по-деловому перечислял У Цуань. Очевидно, имеется в виду кооперация с предприятиями СИБУРа. Неизвестно, в курсе ли таких гигантских перспектив российский нефтехимических холдинг.
Компания Sany занимается выпуском строительной техники. Ее генеральный директор в России Ло Эрси сообщил, что предприятие принимает участие в строительстве трассы М12.
«В Китае есть выражение – если ты хочешь отправиться в путь, сначала построй дорогу. Сейчас мы строим такой народный путь между нашими странами», – отметил он.
В заключение модератор спросил Рустама Минниханова: есть ли какое-то сходство между китайцами и татарами в плане традиций, образования, культуры?
Раису РТ вопрос явно понравился. Он с улыбкой привел любопытный факт: китайская и татарская музыка строится на пентатонике и очень схожа. «Значит, мы в корнях где-то пересекались. И это мы чувствуем в нашей работе. Мы быстро друг друга понимаем и находим контакт», – заметил Минниханов.
По его словам, связи Татарстана и Китая были очень активными до пандемии. «Она нас немного остановила. Сейчас нас уже больше никто остановить не может. У нас путь только в сторону Китая, и мы активно будем двигаться», – заявил Раис РТ.
Он назвал представителя из Урумчи братом и сказал, что они друг друга прекрасно понимают, разговаривая каждый на своем родном языке. «Много общего. Наши братья (тюрки – прим. Т-и) в Урумчи живут. В Китае много татар. Так что можете рассчитывать на нас, на наши связи. Мы не только Татарстан, мы Россия, мы все вместе будем активно работать с нашими китайскими партнерами», – заверил Рустам Минниханов.
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