Минниханов встретился с вице-мэром Шэньчжэня и пригласил его на следующий форум «Ростки»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-мэром Шэньчжэня Ван Шоужуем. Руководитель республики находится с рабочим визитом в Китае.

«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество — пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — сказал в начале встречи Рустам Минниханов.

Товарооборот демонстрирует стабильный рост: по итогам 2022-го он увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов, подчеркнул Раис РТ и добавил, что показатель продолжает расти — в первом полугодии 2023 года цифра приблизилась к 1,5 млрд долларов.

«Впечатлен масштабами работы, которая проводится в Шэньчжэне. Столица Татарстана — Казань и Шэньчжэнь с 2012 года являются городами-побратимами. Казань приняла эстафету у Вашего города и провела очередную Универсиаду в 2013 году», — поделился впечатлениями Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики напомнил, что в этом году Татарстан принял первый Российско-китайский бизнес-форум «Ростки», который призван расширить деловые контакты с КНР, и пригласил делегацию из Шэньчжэня посетить следующий форум.

Ван Шоужуй, приветствуя татарстанскую делегацию, отметил, что республика — давний хороший друг Китая. Он поблагодарил гостей за участие в Китайской выставке высоких технологий.

«Уверен, благодаря такой крепкой базе нашего сотрудничества мы углубим наши отношения», — сказал Ван Шоужуй.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Жэньчжэне сегодня живет 21 млн человек. Это второй по размеру город на юге Китая, первая специальная экономическая зона, а также четвертый по величине контейнерный порт в мире, центр китайской электронной промышленности.

«Сегодня взаимоотношения между Россией и Китаем вышли на новый уровень и нам важно взаимодействовать с городами России», — приводит слова вице-мэра пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ван Шоужуй заключил, что визит делегации из Татарстана будет способствовать развитию сотрудничества между двумя регионами.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь. Раис Татарстана принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии.