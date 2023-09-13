Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани посетили более 7 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который прошел в Казани с 7 по 8 сентября, посетили более 7 тыс. человек, хотя изначально ожидалось порядка 3 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, но это хороший показатель, значит, мы делаем все правильно. В форуме поучаствовали представители 58 субъектов России и 19 провинций Китайской Народной Республики. К нам приехали около 1 тыс. официальных делегатов и порядка 1 тыс. студентов из Китая», – пояснила спикер.

В рамках форума прошли 44 деловые сессии, особенный интерес у делегатов вызвали темы станкостроения, межпарламентского сотрудничества, выход малого и среднего бизнеса на рынок Китая, медицина будущего и стратегическое и территориальное планирование, добавила Минуллина.

Талия Минуллина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Также большим успехом пользовалась сессия, посвященная культуре татарского народа, лекцию на эту тему прочитала лично министр культуры РТ Ирада Аюпова, был переполнен зал. Кроме того, много внимания привлекла лекция о деловом этикете и ведении переговоров в Китае», – отметила она.

На площадке форума было подписано 21 соглашение по разным направлениям, среди которых образование, предпринимательство, инвестициям и многим другим, заявила глава АИР РТ.

«У нас прошли очень плодотворные переговоры по инвестициям. Компания из Шэньчжэня заинтересована в производстве полупроводников в Татарстане, две компании из Шаньдуня по промышленному оборудованию, еще одна автомобильная компания хочет построить сервисный центр, есть большой интерес к лазерному оборудованию, производству дронов и многим другим направлениям», – заключила Минуллина.

Шамиль Агеев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Форум «РОСТКИ» стал важной площадкой для российских предпринимателей, где они могли чуть больше узнать о китайских компаниях и наладить с ними взаимодействие, считает председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

«Надо учиться работать с китайскими компаниями. Это совершенно другой подход, наши пока не готовы. Необходимо иметь инвестиционные программы, направленные на получение взаимной прибыли. Хочу отметить активность китайской стороны и пассивность российских предпринимателей. АИР Татарстана провел большую работу, чтобы взбодрить российский бизнес. Форум был полезен, но предстоит еще много работы», – заявил Агеев.

Родион Карпов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Китай стал одним из ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана, с которым ежегодно прослеживается положительная динамика по обороту, добавил замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«Мы активно принимаем в нашей республике как представителей государственных органов власти, так и деловых кругов Китайской Народной Республики, в том числе руководителей промышленных предприятий», – сказал он.