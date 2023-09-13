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Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» в Казани посетили более 7 тыс. человек
Первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который прошел в Казани с 7 по 8 сентября, посетили более 7 тыс. человек, хотя изначально ожидалось порядка 3 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
«Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, но это хороший показатель, значит, мы делаем все правильно. В форуме поучаствовали представители 58 субъектов России и 19 провинций Китайской Народной Республики. К нам приехали около 1 тыс. официальных делегатов и порядка 1 тыс. студентов из Китая», – пояснила спикер.
В рамках форума прошли 44 деловые сессии, особенный интерес у делегатов вызвали темы станкостроения, межпарламентского сотрудничества, выход малого и среднего бизнеса на рынок Китая, медицина будущего и стратегическое и территориальное планирование, добавила Минуллина.
«Также большим успехом пользовалась сессия, посвященная культуре татарского народа, лекцию на эту тему прочитала лично министр культуры РТ Ирада Аюпова, был переполнен зал. Кроме того, много внимания привлекла лекция о деловом этикете и ведении переговоров в Китае», – отметила она.
На площадке форума было подписано 21 соглашение по разным направлениям, среди которых образование, предпринимательство, инвестициям и многим другим, заявила глава АИР РТ.
«У нас прошли очень плодотворные переговоры по инвестициям. Компания из Шэньчжэня заинтересована в производстве полупроводников в Татарстане, две компании из Шаньдуня по промышленному оборудованию, еще одна автомобильная компания хочет построить сервисный центр, есть большой интерес к лазерному оборудованию, производству дронов и многим другим направлениям», – заключила Минуллина.
Форум «РОСТКИ» стал важной площадкой для российских предпринимателей, где они могли чуть больше узнать о китайских компаниях и наладить с ними взаимодействие, считает председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.
«Надо учиться работать с китайскими компаниями. Это совершенно другой подход, наши пока не готовы. Необходимо иметь инвестиционные программы, направленные на получение взаимной прибыли. Хочу отметить активность китайской стороны и пассивность российских предпринимателей. АИР Татарстана провел большую работу, чтобы взбодрить российский бизнес. Форум был полезен, но предстоит еще много работы», – заявил Агеев.
Китай стал одним из ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана, с которым ежегодно прослеживается положительная динамика по обороту, добавил замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
«Мы активно принимаем в нашей республике как представителей государственных органов власти, так и деловых кругов Китайской Народной Республики, в том числе руководителей промышленных предприятий», – сказал он.
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