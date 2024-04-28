Российским спортсменам планируют выплачивать 358,4 тыс. рублей за победу на Играх БРИКС

Российским спортсменам планируют предоставить выплату в размере 358,4 тысячи рублей за победу на Играх БРИКС в Казани. Проект постановления Правительства, подготовленный Минспортом РФ, появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Денежное вознаграждение будет выплачиваться единовременно.

За получение второго места спортсменам предлагают выплачивать 179,2 тысячи рублей, а за бронзовую медаль — 107,5 тысячи.

Помимо победителей и призеров соревнований будут поощрены и их тренеры или представители спортивных сборных, обеспечившие подготовку атлетов. Так, тренеры победителей получат 171,5 тысячи рублей, призеров — 84,5 и 51,2 тысячи рублей — за серебро и бронзу подопечных.

Порядок расходования средств, выделенных на эти цели, проконтролирует Министерство спорта по согласованию с Минфином.

Напомним, что Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 11 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля, за 50 дней до старта игр. Недавно были назначены послы предстоящего турнира.