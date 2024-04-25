Матыцин и Леонов на выставке-форуме «Россия» назначили послов Игр БРИКС

Фото: пресс-служба оргкомитета Игр БРИКС

Сегодня на выставке‑форуме «Россия» на ВДНХ в рамках пленарной сессии «Возможности будущего: продолжительная и активная жизнь. Спорт» состоялась церемония посвящения в послы Игр БРИКС. Статуэтки вручили министры спорта России и Татарстана Олег Матыцин и Владимир Леонов. Об этом сообщили в оргкомитете турнира.

Послами на этих масштабных спортивных соревнованиях в Казани станут двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

«Важно, что такой турнир пройдет в нашей стране, и особенно великолепно, что игры пройдут в Казани, которая всегда проводит яркие спортивные праздники. Я с гордостью принимаю этот великий жест и становлюсь послом игр», – заявила Великая.

«Мне очень приятно стать послом Игр БРИКС, поскольку я верен, что эти соревнования станут новым витком в мировом спорте», – добавил Захаров. Он призвал всех обязательно посетить турнир в Казани и поддержать российских спортсменов.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов напомнил, что Игры БРИКС оказались очень востребованы и буквально за два дня после старта продаж удалось реализовать уже 4,5 тыс. билетов.

«Мы видим большую географию продаж, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, но и болельщики со всей страны и из разных стран мира», – подчеркнул он.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля – за 50 дней до старта игр.