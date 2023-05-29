Российский МИД заявил, что сенатор Грэм не сможет «отмыться» от слов о смертях русских

Фраза сенатора США Линдси Грэма о том, что «русские умирают... мы еще никогда не тратили деньги так удачно», вызвала широкое возмущение и это вынудило обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются «Рейтер» и «Би-би-си», попытаться купировать ситуацию. Об этом заявили в МИД РФ.

«„Оказывается“, сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место „склейка“ и так далее. <...> Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале российского ведомства.

В МИД подчеркнули, что попытка оправдаться обречена на провал и «отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно».

Ведомство назвало историю с «нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма» еще одним ударом по и без того поблёкшей репутации «Рейтер», и «Би-би-си».

Сенатор-республиканец во время встречи с Владимиром Зеленским назвал гибель российских военных на Украине результатом самой удачной траты денег Соединенными Штатами. Позднее Reuters выпустил новость о том, что высказывания Линдси Грэма были вырваны из контекста. МВД РФ объявило в розыск американского сенатора по уголовной статье.