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Сенатор Грэм назвал гибель россиян на Украине «самой удачной тратой денег США»
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским назвал гибель российских военных на Украине результатом самой удачной траты денег Соединенными Штатами.
«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм в ходе встречи, фрагменты видеозаписи которой опубликовала пресс-служба украинского лидера.
Зеленский в свою очередь поблагодарил американского политика за оказанную Сенатом США поддержку, упомянув последний пакет военной помощи на 375 млн долларов.
«[Президент Украины] подробно проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. <...> [Он] отдельно акцентировал, что пришло время для партнеров <...> предоставить Украине дальнобойное оружие и другие виды вооружения», — отмечает пресс-служба Зеленского.
Линдси Грэм, с 2003 года представляющий в Сенате США штат Южная Каролина, уже много лет выступает с критикой российских властей. В 2018 году он стал одним из авторов инициативы об ужесточении ограничительных мер против РФ под названием «санкции из ада».
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