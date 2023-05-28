Сенатор Грэм назвал гибель россиян на Украине «самой удачной тратой денег США»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским назвал гибель российских военных на Украине результатом самой удачной траты денег Соединенными Штатами.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм в ходе встречи, фрагменты видеозаписи которой опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Зеленский в свою очередь поблагодарил американского политика за оказанную Сенатом США поддержку, упомянув последний пакет военной помощи на 375 млн долларов.

«[Президент Украины] подробно проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе. <...> [Он] отдельно акцентировал, что пришло время для партнеров <...> предоставить Украине дальнобойное оружие и другие виды вооружения», — отмечает пресс-служба Зеленского.

Линдси Грэм, с 2003 года представляющий в Сенате США штат Южная Каролина, уже много лет выступает с критикой российских властей. В 2018 году он стал одним из авторов инициативы об ужесточении ограничительных мер против РФ под названием «санкции из ада».