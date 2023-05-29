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Reuters: Слова сенатора Грэма о смертях русских были вырваны из контекста
Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским о гибели российских военных в ходе нынешнего конфликта были вырваны из контекста. Об этом сообщает агентство Reuters.
Дело в том, что фразы «Русские умирают» и «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» были произнесены в разные моменты беседы. Это подтвердило «обнародование Офисом Президента Украины» полных реплик Грэма.
Слова о лучших инвестициях были ответом на благодарность украинского лидера за военную помощь. Слова о смертях россиян были произнесены в ходе обсуждения замечания сенатора, что действия украинцев напомнили ему о «лучших качествах», которые когда-то демонстрировали американцы.
Сам Грэм, комментируя высказывания российских официальных лиц в свой адрес, повторил свою мысль о том, что помощь Украине — это «хорошие инвестиции», и заметил, что прекращение конфликта привело бы к прекращению смертей.
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