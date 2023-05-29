МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским назвал гибель российских военных на Украине результатом самой удачной траты денег Соединенными Штатами.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что высказывания Линдси Грэма могли быть вырваны из контекста. В полной версии записи фразы сенатора о «гибели русских» и «самой удачной инвестиции» США разъединены по времени, в то время как в прежней нарезке они следовали одна за другой, отметили в агентстве Reuters.