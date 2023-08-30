Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в районе острова Змеиный

Истребитель Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе Змеиного, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы ВСУ общей численностью до 50 человек.

Кроме того, сегодня ночью Украина попыталась атаковать сразу несколько регионов России. Так, в Рязанской области системы ПВО сбили два БПЛА, по одному летательному аппарату было уничтожено в Орловской и Калужской областях, еще один беспилотник был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области. Также сегодня ночью ВСУ атаковали аэропорт Пскова.

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