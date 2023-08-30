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В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, пострадавших нет
В здании Следственного комитета в Брянске произошел взрыв. Об этом сообщает горадминистрация в своем Telegram-канале.
«Сегодня над Брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них, в здании СУ СКР по Брянской области выбило стекла», – указано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сегодня ночью Украина попыталась атаковать сразу несколько регионов России. Так, в Рязанской области системы ПВО сбили два БПЛА, по одному летательному аппарату было уничтожено в Орловской и Калужской областях, еще один беспилотник был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области. Также сегодня ночью ВСУ атаковали аэропорт Пскова.
Кроме того, в акватории Черного моря самолет морской авиации ликвидировал десантные группы ВСУ общей численностью до 50 человек.
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