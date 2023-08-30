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Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы
Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками в ЦФО России. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В свою очередь в оборонном ведомстве страны отметили, что сегодня около 4 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области», – указано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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