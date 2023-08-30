Псковский губернатор: Минобороны отражает атаку беспилотников на аэропорт

Аэропорт Пскова атакован беспилотниками, силы Министерства обороны отражают атаку. Об этом заявил руководитель Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал губернатор.

Более подробную информацию Ведерников пообещал предоставить после завершения заседания оперативного штаба, которое проведет он сам.

Upd. (00.42): В свою очередь авиационные службы рассказали ТАСС, что полеты самолетов над Псковом и Псковской областью ограничены.

Ранее местные жители сообщили о взрывах в районе аэропорта Пскова. По информации Telegram-канала Baza, около 23.40 воздушную гавань атаковали более десяти дронов.

Видео: https://t.me/MV_007_Pskov/.