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Псковский губернатор: Минобороны отражает атаку беспилотников на аэропорт
Аэропорт Пскова атакован беспилотниками, силы Министерства обороны отражают атаку. Об этом заявил руководитель Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал губернатор.
Более подробную информацию Ведерников пообещал предоставить после завершения заседания оперативного штаба, которое проведет он сам.
Upd. (00.42): В свою очередь авиационные службы рассказали ТАСС, что полеты самолетов над Псковом и Псковской областью ограничены.
Ранее местные жители сообщили о взрывах в районе аэропорта Пскова. По информации Telegram-канала Baza, около 23.40 воздушную гавань атаковали более десяти дронов.
Видео: https://t.me/MV_007_Pskov/.
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