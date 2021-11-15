Мишустин: Нерабочие дни помогли снизить темпы заболеваемости Covid-19 в России

Нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, помогли снизить темпы заболеваемости Covid-19. Кроме того, для поддержки регионов выделяются средства для борьбы с пандемией и снижения числа зараженных, рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — рассказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Правительства добавил, что федеральный центр оказывает максимальную поддержку регионам, в частности предоставляет средства на закупку лекарств для больных Covid-19, проводит ежедневный мониторинг доступности кислорода и медикаментов. Помимо этого, до конца 2022 года было продлено действие регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение препаратов.

Чтобы снизить нагрузку на здравоохранение, привлекаются все имеющиеся ресурсы, в том числе возможности Минобороны. «Главное — заранее прогнозировать потребности медицинских организаций, формировать запасы, действовать на опережение», — подчеркнул Мишустин.

На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране.