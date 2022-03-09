Российские военные нашли документы с планами Киева о нападении на Донбасс в марте

Киев планировал развернуть наступление на Донбасс в марте. Соответствующие документы нацгвардии Украины оказались в распоряжении российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года», — подчеркнул он.

Генерал-майор напомнил, что в феврале страны Запада не раз подчеркивали, что Киев не имеет каких-либо планов захвата ДНР и ЛНР, а, наоборот, намерен решить все вопросы «политико-дипломатическим путем».

«Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — заявил Конашенков.

По его словам, обнаруженный документ — приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана, датируемый 22 января 2022 года. В нем содержится подробный план подготовки «операции объединенных сил» на Донбассе.

23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении украинских атак. На следующее утро Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.