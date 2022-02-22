Российские гимнастки не поедут на соревнования в Киев

Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, передает РИА Новости.

По словам спортивного функционера, нынешнее ухудшение отношений с Украиной вынуждает отказаться от этой поездки.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — констатировала Винер-Усманова.

Проведение этапа Гран-при по художественной гимнастике в украинской столице запланировано на 14 и 15 марта.

Ситуация вокруг Украины за последнее время ощутимо накалилась. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили об усилении обстрелов, а затем, 18 февраля, организовали частичную эвакуацию жителей в Россию.

Позднее главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому Президенту Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.

Накануне, 21 февраля, российский лидер подписал указы о признании ЛНР и ДНР, после чего страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций. Секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США ожидала от России такого шага и готова на него немедленно отреагировать.