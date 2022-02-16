Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистки олимпийской сборной России завоевали серебряные медали в женской эстафете 4х6 километров.

В составе команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото выиграла сборная Швеции, третьими пришли немки.

Биатлон. Эстафета, 4х6 км. Женщины.

1. Швеция (Перссон, Брурссон, Х.Эберг, Э.Эберг ) – 1:11:03,9;

2. Россия (Казакевич, Резцова, Миронова, Нигматуллина) – +12,0.

3. Германия (Фойгт, Хинц, Пройс, Херрман) – +37,4.

Для сборной России по биатлону эта медаль стала уже четвертой на Олимпийских играх в Пекине. Ранее наша команда завоевывала три бронзовые медали в смешанной эстафете, в мужской гонке преследования, а также в мужской эстафете.