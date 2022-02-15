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Спорт
15 февраля 2022  11:02
Дамир Садриев

Российские биатлонисты взяли бронзу на ОИ, упустив победу после промахов Латыпова

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Биатлонисты олимпийской сборной России завоевали бронзовые медали в мужской эстафете 4 по 7,5 километра.

В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Золото выиграла сборная Норвегии, вторыми пришли французы.

Стоит отметить, что перед последним огневым рубежом наша команда шла на уверенном первом месте, однако пять промахов Эдуарда Латыпова лишили Россию золотой медали Олимпийских игр.

Биатлон. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.

1. Норвегия (Легрейд, Т. Бе, Й. Бе, Кристиансен) – 1:19:50,2;
2. Франция (Клод, Жаклен, Дестье, Фийон-Майе) – +27,4;
3. Россия (Халили, Логинов, Цветков, Латыпов) – +45,3.

Для российских биатлонистов это бронза стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Ранее наша команда завоевывала бронзовые медали в смешанной эстафете и в мужской гонке преследования

#Олимпиада-2022 #Биатлон
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