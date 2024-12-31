Российские авиакомпании ввели скидки для детей до 12 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские авиакомпании после заявлений Президента РФ Владимира Путина ввели скидки в размере 50% от стоимости взрослого билета для детей до 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления авиаперевозчиков.

В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил о необходимости прекратить практику отказа от льгот на авиабилеты для многодетных семей. Он указал на то, что авиакомпании используют лазейки для занижения этих льгот, и попросил отрегулировать вопрос до 14 января 2025 года.

Позднее вице-премьер РФ Виталий Савельев заверил, что Правительство России обеспечит предоставление скидки в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты детям до 12 лет к указанному главой государства сроку.

Первой о фиксированной скидке в 50% на все билеты эконом-класса для детей от двух до 12 лет на перелеты по России с датой вылета от 1 января 2025 года объявила крупнейшая авиакомпания страны — «Аэрофлот».

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» ввел 50-процентную скидку на билеты для детей до 12 лет на перелеты по России с датой вылета от 1 января 2025-го, приобретенные начиная с 25 октября.

Smartavia ввела скидку в 50% для детей до 12 лет, являющихся гражданами РФ, с 1 января (однако онлайн-сервисы начнут продавать такие билеты только с 10 января). В свою очередь Red Wings с 27 декабря предоставила скидки на билеты в эконом-классе для детей младше 12 лет в размере 50% на рейсы по России и 20% — при полетах за границу.