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Правительство РФ обеспечит скидку в 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет
Правительство России обеспечит предоставление скидки в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты детям до 12 лет к 14 января наступающего 2025 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).
«Решение Президента [России Владимира Путина] есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — подчеркнул заместитель главы Правительства.
«<…> Президент правильно сказал, что просто была возможность авиакомпаниям, исходя из специальных тарифов, ее (скидку — прим. Т-и) минимизировать», — объяснил Савельев механизм исчезновения существовавшей ранее скидки.
«Мы сейчас всё это поправим. С авиакомпаниями уже разговор проведен», — резюмировал вице-премьер.
До этого в ходе прямой линии 19 декабря Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекратить практику отказа от льгот на авиабилеты для многодетных семей.
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