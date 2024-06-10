Дежавю Карибского кризиса: зачем на Кубе российские военные корабли и подлодка «Казань»

Прибытие российских моряков с визитом вежливости на Кубу породило на Западе страхи времен Карибского кризиса 1962 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вежливые моряки

Революционные вооруженные силы Кубы (Минобороны Кубы) выступило с официальным заявлением – в период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе четырех судов.

Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», – говорится в заявлении.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» – это головной фрегат проекта 22350. Корабль построен в 2018 году на Северной верфи по проекту Северного ПКБ. Обе организации входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Фрегат вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» возглавляет отряд кораблей Северного флота в дальнем походе Фото: © Mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Экипаж фрегата направился на Кубу после учений по поражению корабельными артиллерийскими комплексами имитированной воздушной цели в Атлантическом океане. Были задействованы артиллерийский комплекс АК-192М и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш».

Атомная подводная лодка «Казань» – судно модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), разработанного конструкторским бюро «Малахит». Строительство корабля велось на заводе «Севмаш». В состав ВМФ России «Казань» вошла в 2021 году.

Эта подлодка способна выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Подводные лодки подобного проекта создаются, как компонент ударной мощи ВМФ на любом удалении от пунктов базирования. Подлодка оснащена пусковыми установками для залповой стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» (дальность до 1500 км) и «Оникс» (до 300 км).

К слову, эта новейшая подводная лодка названа в честь подшефной Татарстану подводной лодки «Казань» К-403. Атомная подводная лодка К-403 «Казань» была построена в 1971-м году по проекту 667А «Навага». В 2004 году выведена из состава флота, а в 2009-2010 утилизирована. На этой подлодке служило немало подводников из Татарстана, ее неоднократно посещали официальные лица республики. В Парке Победы Казани в 2010 году установлен памятник атомной подводной лодке К-403 «Казань». В качестве мемориала установлена рубка лодки.

Также планируется прибытие атомной подводной лодки «Казань» Фото: © Павел Львов / РИА Новости

Российские моряки совершат визиты вежливости к командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны, посетят исторические и культурные достопримечательности.

Куба находится всего в 180 км от побережья США. Карибский кризис версия 2.0?

Прибытие российских моряков с визитом вежливости породило на Западе страхи времен знаменитого Карибского кризиса 1962 года. Тогда человечество прошло буквально по краешку от самоуничтожения в тотальной ядерной войне.

Все началось, когда в 1961 году США начали размещение в Турции, около города Измира, 15 ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км – ракеты могли долететь до Москвы.

И хотя подобные действия были не запрещены международным правом, эскалация напряженности начаоаст со стороны США. Знакомая картина? В СССР осознали беззащитность перед ударом этих ракет и пошли на зеркальный шаг – разместили в октябре 1962 года ядерные ракеты на Кубе (40 ракет баллистических ракет средней дальности).

Советские ракеты средней дальности на кубинской территории, имея дальность стрельбы до 4000 км (Р-14), могли держать под прицелом Вашингтон и около половины авиабаз стратегических ядерных бомбардировщиков ВВС США. Кстати, международное право тоже никак не запрещало кубинцам размещать у себя советские ракеты.

СССР в ответ на действия США разместили в октябре 1962 года ядерные ракеты на Кубе Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Сама переброска ракет на Кубу прошла незаметно для американцев. Была задействована операция прикрытия «Анадырь», когда всем советским военнослужащим, техническому персоналу и другим сопровождавшим «груз» выдали лыжи, а также говорили, что они направляются на Чукотку. Для имитации достоверности намерений к портам приходили вагоны с шубами и дубленками. Ни один капитан перед отплытием не знал о содержимом трюмов, а также о пункте назначения. Каждому капитану вручили запечатанный пакет, который следовало вскрыть в море в присутствии замполита. В конвертах было предписание следовать на Кубу и избегать контакта с кораблями НАТО.

Когда американцы узнали, что проспали появление у своих границ советских ядерных ракет – у них началась паника. Сотни тысяч американцев на автомобилях поехали спасаться в Мексику, а начальник штаба ВВС США Кертис Лемэй требовал начать военные действия, вплоть до ядерного удара по СССР.

Руководство США, испугавшись, все же решило не устраивать ядерную бойню, а 20 октября объявило о блокаде Кубы. Однако, согласно международному праву, блокада является актом войны, таким образом, США оказывались в роли стороны, развязавшей войну. Для международного сообщества виновник эскалации был обозначен яснее ясного. Москва заявила, что СССР в случае необходимости примет любые меры для защиты своих кораблей. Никто не хотел уступать.

Напряжение достигло апогея, когда 27 октября ракета комплекса ПВО С-75 «Двина» сбила над Кубой высотный американский самолет-шпион U-2. Пилотировавший его майор ВВС США Рудольф Андерсон погиб. Этот день в США окрестили «черной субботой». Принято считать, что «Черная суббота» 27 октября 1962 — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

Однако все спасли отправленные накануне два письма Никиты Хрущева, в которых советский лидер предложил вывести свои ракеты с Кубы в обмен на вывод американских ракет из Турции, а также отменить блокаду Кубы и дать гарантии ненападения на Кубу. Джон Кеннеди согласился на компромисс. Так человечество спаслось от ядерного апокалипсиса. Говорят, что это решение стоило Кеннеди жизни.

Для Хрущева это тоже не оказалось победой. Возместить вывод ракет из Турции американцы смогли отправкой в Средиземное море подводных лодок с ракетами «Поларис». То есть, первопричина Карибского кризиса никуда не ушла. Также говорят, что это явилось одной из главных причин смещения Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Но, в целом, американцы получили достойный отпор на свои агрессивные действия в отношении СССР. Это увидел весь мир.

Хрущев предложил вывести свои ракеты с Кубы в обмен на вывод американских ракет из Турции. Джон Кеннеди согласился на компромисс Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Подергать тигра за усы

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в связи с предстоящим появлением российских военных кораблей в Западном полушарии. Памятуя о тех страшных временах, в США посчитали этот визит демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за украинского кризиса.

По мнению аналитиков проекта «Ватфор», визит «Адмирала Горшкова» и «Казани» на Кубу следует воспринимать, как реализацию мер реагирования на неминуемое появление американских ракет средней дальности в Европе и в Азии, что частично уже произошло, пусть и на ротационной основе.

Пытаясь унять коллективный страх, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ожидает «какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений».

Но призраки прошлого Карибского кризиса говорят обратное. Россию не напугаешь, она сама кого хочет напугает в ответ на агрессивные действия. Так и в этот раз – полезно «подергать тигра за усы», нанеся визит вежливости прямо у его границ. Пусть вспоминают уроки 1962 года.