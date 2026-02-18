Российская гильдия риелторов предложила пересмотреть условия семейной ипотеки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российская гильдия риелторов направила в Правительство Российской Федерации предложения по корректировке параметров семейной ипотеки. Профессиональное сообщество считает необходимым адаптировать программу к текущим экономическим условиям и демографическим задачам, сообщает пресс-служба РГР.

По данным Банка России, в 2025 году в стране выдано около 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 5,5 трлн рублей, причем более 80% сделок пришлось на программы с государственной поддержкой. По оценке Frank RG, только в декабре 2025 года по «Семейной ипотеке» оформлено 102,2 тыс. кредитов на 592,1 млрд рублей – это один из ключевых драйверов рынка жилья.

В документе отмечается, что в России проживают более 2,3 млн многодетных семей, и для них жилищный вопрос является базовым условием принятия решений о рождении детей.

«Если параметры программы не позволяют семье с тремя и более детьми реально расширить жилую площадь, мера начинает выполнять финансовую функцию, но частично утрачивает демографическую. Семья с тремя детьми объективно не может устойчиво жить на 45–55 кв. метрах. Если программа стимулирует покупку минимального метража ради соответствия лимитам, стратегическая цель искажается», – говорится в документе.

В РГР указывают, что действующие лимиты по сумме кредита формировались в иных ценовых условиях. За последние годы стоимость строительства и квадратного метра существенно выросла, поэтому предлагается индексировать лимиты с учетом региональной стоимости жилья, учитывать количество детей при расчете допустимого объема кредита и ориентироваться на норматив обеспеченности жильем на человека.

«Без этой корректировки программа будет всё чаще использоваться для покупки малогабаритного жилья, не решающего задачу расширения семьи», – отметили в РГР.

Отдельное предложение касается снижения первоначального взноса до 5–10% с возможностью его покрытия средствами материнского капитала. По мнению гильдии, поддержка должна снижать барьеры входа в ипотеку и высвобождать ресурсы семьи для обустройства жилья, образования детей, медицинских и социальных расходов.

Кроме того, предлагается создать механизм комбинирования мер господдержки в рамках одной сделки без получения нескольких льготных займов, что особенно актуально для территорий с особыми условиями, включая Дальний Восток и сельские районы. Отдельно подчеркивается необходимость сохранения права участия в программе для семей, где инвалидность установлена бессрочно, независимо от достижения ребенком 18 лет, а также закрепления стандарта передачи квартир с чистовой отделкой.

«Льготная ипотека должна приводить к реальному заселению семьи в полноценное жилье», – считают эксперты.

По их мнению, корректно настроенная семейная ипотека обеспечит мультипликативный эффект: от загрузки строительной отрасли и роста занятости до долгосрочного укрепления регионов и формирования устойчивой демографической модели. По оценке Минстроя РФ, вклад строительного комплекса и смежных отраслей составляет около 22 трлн рублей, или примерно 13% экономики страны.