Общество 11 февраля 2026 21:40

Путин предложил расширить помощь многодетным семьям по ипотеке

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность дополнительной поддержки семей с детьми – речь идет о частичном или полном погашении ипотечного кредита за счет государства при рождении четвертого и последующих детей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе указано, что кабмину предстоит рассмотреть вариант предоставления такой меры поддержки в размере до 450 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на погашение обязательств граждан по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Речь идет о семьях, в которых появляется четвертый или следующий ребенок. Предполагается, что государство сможет полностью или частично закрывать часть долга по ипотеке в пределах установленной суммы.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».
