Файзуллин рассказал о снижении объемов выдачи ипотеки в РФ на 21%

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершающемся 2025 году объемы выдачи ипотеки в России снизились на 21%, и сейчас ипотечное кредитование в стране поддерживают только льготные программы. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей РФ.

«На начало декабря объемы выдачи ипотеки снизились на 21%. Только благодаря льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование», – констатировал руководитель федерального Минстроя (цитата по ТАСС).

По словам министра, на данный момент прорабатываются различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. В связи с этим он назвал льготную ипотеку «практически единственной возможностью» для россиян улучшить жилищные условия.

При этом Файзуллин акцентировал, что обсуждаемые с депутатами Государственной Думы и сенаторами решения «должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми», отмечает РИА Новости.

С 1 февраля 2026 года на одну семью можно будет оформить только одну семейную ипотеку. На этом фоне в Минфине РФ предупредили, что предлагаемое в Госдуме расширение семейной ипотеки на вторичное жилье уменьшит его доступность.