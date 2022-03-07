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Политика
7 марта 2022  12:36

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третьи переговоры с Украиной

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Российская делегация направилась в Брест для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram.

«Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной», — отмечается в тексте.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил российского лидера Владимира Путина об открытии гуманитарного коридора сегодня в 10.00.

#спецоперация на Украине #переговоры #россия и украина
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