Российская делегация вылетела в Белоруссию на третьи переговоры с Украиной

Российская делегация направилась в Брест для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram.

«Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной», — отмечается в тексте.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил российского лидера Владимира Путина об открытии гуманитарного коридора сегодня в 10.00.