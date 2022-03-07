Вооруженные силы РФ в 10.00 откроют гуманитарные коридоры из четырех украинских городов

В 10.00 ВС России объявят режим тишины для выхода людей из городов Украины. Решение было принято после разговора президентов России и Франции, когда Эммануэль Макрон обратился с соответствующей просьбой к Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Гуманитарные коридоры откроются из четырех городов: Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя, отмечается в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе Президента Французской Республики Эммануэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10.00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры», — отмечается в тексте.

Уточняется, что российские военные будут вести контроль с БПЛА за ходом эвакуации. «Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», — заметили в координационном штабе.

5 марта при открытии гуманитарного коридора из Мариуполя и Волновахи националисты не выпускали жителей из городов. Эвакуицию не удавалось провести, несмотря на согласование с украинской стороной. Однако на следующий день ДНР, несмотря на провокации, удалось эвакуировать более 300 человек в Новоазовский район.