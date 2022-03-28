Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной

Делегация из России уже прибыла в столицу Турции на переговоры с украинской стороной, которые пройдут 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah.

«Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле», – говорится в сообщении газеты.

Ранее во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин договорился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта.

МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на реальный результат в переговорах, а не на их имитацию.

Напомним, утром 24 февраля российский лидер в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.