Лавров: Украине не удастся создавать видимость переговоров, необходим результат

В этом раунде переговоров у Киева не получится лишь имитировать обсуждения, необходим реальный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат призвал прекратить потакать украинской делегации, которые желают лишь создавать иллюзию переговоров и решений.

«Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности (по Донбассу - ред.) сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс – мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится. Нужен результат по итогам переговоров, который будет закреплен президентами», – сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Утром 24 февраля российский лидер в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Ранее во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин договорился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта.