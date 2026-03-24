Россельхознадзор отчитался о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза, из-за которых приходилось изымать и забивать крупный рогатый скот, а также зоны риска. Об этом заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, возглавляющий действующую в регионе рабочую группу.

«Главный результат работы на текущий момент – это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров – жителей субъекта мы добились результата, рисков распространения болезни больше нет», –проинформировал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Данкверта, теперь следует сконцентрироваться на усилении контроля за ветеринарной безопасностью в целом. После завершения карантина можно будет приступить к восстановлению поголовья КРС, добавил он.

Необходимость именно забоя животных глава Россельхознадзора объяснил распространением «нестандартной, мутированной, формой» хорошо изученной болезни. «Для предотвращения источника заболевания были приняты превентивные, достаточно жесткие меры с целью сдерживания его дальнейшего распространения», – подчеркнул он.

В начале марта в Новосибирской области стали изымать и уничтожать домашний скот у владельцев подсобных хозяйств, пообещав компенсации. По данным местного Минсельхоза, с начала 2026 года в регионе выявили 42 вспышки бешенства, в пяти районах ввели карантин. Также в области были обнаружены очаги пастереллеза (эта острая зоонозная инфекция характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи и легких).

С 16 февраля на всей территории региона действует режим ЧС (причем официально объявлено о нем было спустя месяц). Рост заболеваемости животных специалисты связали с погодными условиями: рекордные снегопады вызвали бескормицу среди диких зверей, что вызвало контакты последних с невакцинированным домашним скотом.

Сельчанам, желающим восстановить свои подворья и приобрести новое поголовье, компенсируют до 50% стоимости животных. Новых случаев заболевания пастереллезом в Новосибирской области не фиксируется 19 дней.

В Татарстане накануне установили временный запрет на ввоз в республику парнокопытных животных всех видов, за исключением племенных. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Ранее пастереллез был выявлен в соседней Чувашии.

Более недели назад на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов обратил внимание на проблему. «Необходимо усилить меры по недопущению проникновения в республику инфекционных заболеваний. Необходимо пресечь несанкционированный ввоз животных и продукции, усилить контроль на стационарных и передвижных постах ДПС», – заявил тогда руководитель республики.