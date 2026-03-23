Общество 23 марта 2026 19:20

В Татарстане установили временный запрет на ввоз парнокопытных сельхозживотных

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане установили временный запрет на ввоз в республику парнокопытных животных всех видов, за исключением племенных. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Такое решение было принято сегодня на заседании республиканского штаба по недопущению проникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территорию республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В связи со значительным ухудшением в России ситуации по инфекционным болезням животных сегодня мы проводим внеочередное заседание республиканского штаба», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Он призвал руководителей сельскохозяйственных предприятий и владельцев личных подсобных хозяйств строго придерживаться ветеринарно-санитарных норм содержания животных. В частности, следует установить закрытый режим их содержания, обеспечить биологическую защиту, провести дезинфекцию транспортных средств, организовать работу санитарных пропускных пунктов, а также контролировать всех, кто посещает животноводческие комплексы.

«Главам муниципальных образований необходимо организовать место для временного содержания (карантинирования) животных с отдаленностью не менее 5 километров от животноводческих объектов», – заявил Гарипов.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Тимур Галеев добавил, что особо опасные и заразные болезни животных представляют риск для экономики республики, поскольку наносят серьезный материальный ущерб предприятиям и хозяйствам.

