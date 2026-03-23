В Татарстане усилены меры защиты из-за распространения болезней животных в регионах

Из-за распространения различных инфекций среди сельскохозяйственных животных в нескольких регионах страны в Республике Татарстан усилен ветеринарный контроль. На дорогах останавливают машины с животными, проверяют мясную продукцию, поступающую в магазины и на рынки. Руководство Государственного управления ветеринарии Кабмина РТ начало проводить в районах совещания с председателями хозяйств и торговцами скотом. Об этом рассказали в программе «Адымнар» на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Татарстан является одним из регионов – лидеров по поголовью скота. В республике оно превышает 800 тыс. животных. На примерах борьбы с ранее появлявшимися заболеваниями, например, с бруцеллезом, очевидно: занос инфекции может очень дорого обойтись экономике хозяйства. Пастереллез, выявленный в соседней Чувашии, и иные болезни, вызывающие беспокойство в других регионах, добавили повседневных забот животноводам республики.

В одном из крупнейших молочных комплексов Кайбиц рабочих впускают внутрь через санитарную зону, а вся поступающая техника дезинфицируется. Тракторы и «КАМАЗы» обрабатывают дважды. На территорию хозяйства не могут попасть ни посторонние лица, ни машины.

«Каждая машина проходит через наш контрольно-пропускной пункт. Дезинфицируем их. Стараемся принять все необходимые меры, чтобы в комплекс не попала никакая болезнь», – рассказал зоотехник молочного комплекса Рафис Валиев.

Здесь содержится около 4 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 3,5 тыс. – дойные коровы. В основном скот завозили из Воронежской и Рязанской областей, но для этого сначала требовалось разрешение Главного управления ветеринарии.

«Сейчас нам запретили ввоз скота из Чувашской Республики. В случае завоза животных из других мест их держат на карантине 30 дней, так как обычно инкубационный период инфекционных заболеваний – 14 дней. Таким образом, в случае заноса болезни мы сможем сохранить хозяйство», – пояснил главный ветеринарный врач молочного комплекса Василий Ефремов.

Сейчас известно, что различные заболевания выявляются в пятнадцати регионах. Ходят слухи, что где-то выявлен пастереллез, где-то – ящур, где-то – бруцеллез. Наиболее близкий к Татарстану регион, где уже выявлено заболевание, – Чувашская Республика. В связи с обнаружением там пастереллеза с 10 марта введен карантин.

По словам министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева, за несколько дней удалось выявить причины возникновения заболевания. «Определено, что это за болезнь и источник распространения», – заверил он.

Кайбицкий район граничит с Чувашией. Здесь опасаются, что сейчас активизируются недобросовестные торговцы. Жителям рекомендуют быть бдительными и не брать скот у кого угодно.

«Мы находимся на самой окраине республики, на границе с Чувашской Республикой. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мер мы ни предпринимали, продавцы могут приехать в села и начать продавать телят без документов, без справок», – констатировал главный ветеринарный врач Кайбицкого ветобъединения Радик Сабирзянов.

В Главном управлении ветеринарии понимают, что закупку скота остановить не удастся. Поэтому хозяйствам рекомендовано продавать скот населению по более низким ценам. Тогда жители, привлеченные ценой, не станут покупать дешевых непроверенных животных.

«Сейчас мы живем в цифровую эпоху. Люди видят в интернете привлекательные объявления. Обещают привезти скот. Человек, заинтересованный в цене, может приобрести. Если бы животные продавались в республике по более низким ценам, у кого попало бы их не брали», – считает заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

На въездах в некоторые города и районы дежурят ветеринары. Вместе с инспекторами они останавливают машины с животными, проверяют, откуда они ввезены, есть ли у них документы. Одно больное животное может погубить тысячи голов скота и целое хозяйство.

С начала года в Татарстане проверили 1,5 тыс. машин, перевозящих скот. Тридцать из них отправили обратно – их документы были не в порядке.

Ранее на республиканском совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на этот вопрос. «Необходимо усилить меры по недопущению проникновения в республику инфекционных заболеваний. Необходимо пресечь несанкционированный ввоз животных и продукции, усилить контроль на стационарных и передвижных постах ДПС», – заявил тогда руководитель республики.

Перед тем как выставить мясо на продажу, его неоднократно проверяют как на наличие документации, так и на качество. Три раза в неделю на Московский рынок Казани поступает мясо. Специалисты сначала осматривают его внешне на предмет соответствия требованиям, а затем отправляют отдельные куски в лабораторию. Бактерии выявляют под микроскопом, а вирусы – с помощью специального анализа.

«Нам на этой неделе от Управления ветеринарии поступил документ о том, из каких регионов мясо ввозить можно, а из каких нельзя. Мы работаем только с теми, откуда ввозить разрешено. Но все же в лаборатории есть изоляционная камера на случай, если каким-то образом подозрительное мясо будет ввезено – его поместим туда. Также мы должны будем продезинфицировать всю землю», – объяснил исполнительный директор Московского рынка Тарлан Гусейнов.

Лаборатория Казанского агропромпарка работает без выходных, потому что мясо сюда привозят ежедневно. Если раньше его привозили в том числе и из Комсомольского района Чувашии, то последние две недели мясо оттуда не пускают. На сельхозярмарках, работавших в республике, продавались только товары татарстанского производства.

«Все фермы в Татарстане переведены на закрытый режим. Поручено соблюдать ветеринарно-санитарные правила, принимать меры биологической защиты, дезинфицировать транспорт», – проинформировал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

«Одиннадцать заболеваний относятся к категории особо опасных. При их заносе мы не сможем экспортировать за рубеж ни молоко, ни молочную продукцию, ни мясо», – подчеркнул заместитель директора филиала Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.

Перед Курбан-байрамом вероятность заражения может возрасти в разы, так как татарстанцы начнут покупать овец.

«Наша главная задача – не допустить завоза овец из других регионов. В республике насчитывается более 200 тыс. голов. У нас достаточно овец, не надо завозить их из других регионов», – заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана Габдулхак Мутыгуллин.

Сейчас руководство Управления ветеринарии республики проводит совещания с председателями хозяйств и главами сельских поселений, так как их участие позволит обеспечить более эффективную работу с населением.