В Минсельхозе заявили об отсутствии рисков для потребителей из-за вспышки болезней скота

Каких-либо рисков для потребителей из-за вспышек пастереллеза в Новосибирской области нет. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«<...> в связи с текущей эпизоотической обстановкой риски для потребителей отсутствуют. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль», – заверили в федеральном ведомстве.

В министерстве также отметили, что ситуация в целом носит локальный характер не должна оказать существенного влияния на развитие животноводства в стране.

«Текущие объемы производства, а также системная работа по повышению эффективности и ветеринарной безопасности предприятий создают базу для сохранения темпов роста отрасли», – добавили в министерстве.

На возмещение ущерба пострадавшим домохозяйствам власти Новосибирской области выделят около 200 млн рублей. По информации Правительства региона, к данному моменту компенсации уже получили свыше 20 собственников.

Кроме того, принято более 50 заявлений на получение социальных выплат, которые начнут поступать владельцам личных подсобных хозяйств с завтрашнего дня, уточнили в Минсельхозе.

С начала марта в Новосибирской области стали изымать и уничтожать домашний скот у владельцев подсобных хозяйств, пообещав компенсации. По данным местного Минсельхоза, с начала года в регионе выявили 42 вспышки бешенства, в пяти районах ввели карантин. Также в области были локализованы очаги пастереллеза (острая зоонозная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи и легких – прим. Т-и).

С 16 февраля на всей территории региона действует режим ЧС. Рост заболеваемости животных специалисты объяснили погодными условиями: рекордные снегопады вызвали бескормицу среди диких зверей, которые контактировали с невакцинированным домашним скотом.

Вместе с тем начальник областного Центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что распространению инфекции поспособствовала и «халатность» при ведении ЛПХ. По его словам, имело место «нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил».

