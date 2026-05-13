Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за хантавируса

Роспотребнадзор и Пограничная служба ФСБ России усилили контроль на границах РФ, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес» в страну. Об этом по итогам селекторного совещания сообщает пресс-служба ведомства.

«<...> Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе», – пояснили в пресс-службе.

В надзорном органе также уточнили, что для оценки и минимизации рисков используется, в частности, автоматизированная информационная система «Периметр».

АИС «Периметр» позволяет проводить оценку рисков завоза инфекционных болезней на каждый рейс, а также оказывать методическую помощь при возникновении угроз эпидемиологического характера. Систему разработали и внедрили для контроля на железнодорожных пунктах пропуска в 2022 году.

В Роспотребнадзоре добавили, что вспышка на круизном лайнере вызвана штаммом «Андес», который не встречается на территории Европы и Азии. Его единственным природным резервуаром является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили.

В апреле на круизном лайнере MV Hondius, вышедшем из города Ушуайя в Аргентине и направлявшемся на испанские Канарские острова, произошла вспышка хантавируса «Андес». На борту корабля находилось около 150 человек. На сегодняшний день известно, что заразились вирусом 11 человек, трое заболевших умерли.

Хантавирусы – группа вирусов, передающихся человеку от грызунов и насекомоядных, в основном при вдыхании частиц зараженных выделений животных. Вирусы Старого Света вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), вирусы Нового Света – хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС). Так, от вызванной хантавирусом (но не «Андесом») пневмонии погибли актер Юджин (Джин) Хэкмен и его жена Бетси Аракава.

ГЛПС практически не передается от человека к человеку, тогда как ХПС, вызываемый штаммом «Андес», может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, хотя для этого необходим тесный контакт. Всего известно примерно о 300 случаях передачи штамма «Андес» от человека к человеку и приблизительно о 3 тыс. случаев заражения им в целом. Первая известная вспышка вызванного им ХПС случилась в Аргентине в 2018 году.

