Двухкратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет

Известный американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двукратный обладатель премий «Оскар» и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет. Его тело обнаружили вместе с телом его супруги Бетси Аракавы в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Santa Fe New Mexican.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил эту информацию, добавив, что рядом с ними также нашли мертвую собаку. Полиция пока не назвала точную причину смерти, но отметила отсутствие признаков насилия.

Джин Хэкмен прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки» и «Семейка Тененбаум».