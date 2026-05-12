Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Сегодня весь мир обсуждает вспышку нового вируса, которая произошла на борту круизного лайнера, прибывшего из Аргентины. Ее жертвами стали трое, заражены девять, точное число инфицированных пока неизвестно. «Татар-информ» выяснил у экспертов, может ли повториться сценарий COVID-19, первая вспышка которого тоже случилась на круизном лайнере.





Сегодня СМИ со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщили, что признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес не наблюдается.

«Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится», – сказал глава ВОЗ.

В начале апреля этого года из аргентинского порта Ушуаи вышел туристический лайнер MV Hondius. На борту находились 147 человек – 88 пассажиров из более чем 20 стран и 59 членов экипажа. Вскоре у 70-летнего пассажира из Нидерландов началась лихорадка и расстройство ЖКТ. Через несколько дней он скончался.

Его вдова сошла с корабля и затем тоже умерла. Еще один пассажир, 69-летний гражданин Великобритании, заболел 24 апреля. Именно у него впервые лабораторно подтвердили хантавирусную инфекцию. 2 мая на борту скончался третий пассажир – гражданин Германии. У него симптомы появились 28 апреля.

Утром 10 мая злополучный корабль прибыл в конечную точку своего путешествия – Канарские острова. Пассажиров маленькими лодками вывозили на берег и доставляли в аэропорты. Авиационные силы ряда государств провели эвакуацию своих граждан. Им рекомендован карантин.

На данный момент у девяти пассажиров MV Hondius подтвердился хантавирус. ТАСС со ссылкой на Sky News сообщил, что на фоне тревожных новостей у некоторых пассажиров произошел нервный срыв.

Сегодня в напряжении из-за эпопеи с судном находится, пожалуй, весь мир. После смертоносной пандемии COVID-19 население планеты с явной тревогой относится к любому известию о вспышке того или иного редкого заболевания. «Татар-информ» узнал у экспертов, каковы на самом деле риски массового заражения вирусом и ждет ли нас новая пандемия.

Резервуаром вируса являются грызуны. Животные могут переболеть в легкой форме, но вирус всегда есть в их организме

Среда обитания вируса – грызуны

«Хантавирусы – это большая группа вирусов. Она делится на две группы, в зависимости от того, какое заболевание возникает после заражения. Это либо геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, либо хантавирусный кардиопульмональный синдром», – рассказал агентству главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

И в том и в другом случае заболевший испытывает повышение температуры и интоксикацию, а дальше у него либо поражаются почки – появляются боль, проблемы с мочеиспусканием и почечная недостаточность, либо наступает пневмония и страдает сердце.

Резервуаром вируса являются грызуны. В данном контексте резервуар – это организм, который служит естественной средой для существования возбудителя. Животные могут переболеть в легкой форме, но вирус всегда есть в их организме. Он выделяется во внешнюю среду с их фекалиями. Для человека опасность представляют предметы, которые заражены этими выделениями.

«Можно выделить две крупные категории: хантавирусы Старого Света и Нового Света. ГЛПС распространяется грызунами, которые живут на территории Европы и Азии, а кардиопульмональный синдром – теми, что живут в Северной и Южной Америке. ГЛПС не может возникнуть в Америке, а ХПС – в Евразии, грызуны ведь не могут переплыть океан», – отметил Дмитрий Лопушов.

Даже если ничего не трогать руками, можно заразиться, вдохнув зараженный воздух. Если фекалии высохли и превратились в пыль, эта пыль может витать в воздухе комнаты.

По словам Дмитрия Лопушова, случаев передачи ГЛПС от человека к человеку практически не зафиксировано. Что касается ХПС, то здесь такие случаи есть. Болезнь может перейти от человека к человеку при близком контакте.

«На рейсе, который отправился из Аргентины, были люди, которые в научных целях посещали места обитания грызунов. Скорее всего, заражение случилось там. Затем в условиях замкнутого пространства корабля случилось дальнейшее распространение. После умершего мужчины скончалась жена, которая ухаживала за ним, то есть был близкий контакт», – объяснил врач.

Зараженный хантавирусом Андес человек может попасть на территорию России, если он прошел санитарно-карантинный контроль, но вирус в этот период находился в периоде инкубации.

«Инкубационный период в среднем составляет две недели. Максимальный срок у хантавируса Андес может доходить до пяти-шести недель, но это скорее редкость», – рассказал «Татар-информу» главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

Однако риска начала эпидемии именно той болезни, которой заразились пассажиры корабля, на территории Европы и Азии нет.

«Заболеть можно, но недуг не получит дальнейшего распространения, потому что должен быть природный резервуар, а те самые грызуны здесь не живут. Вирус не сможет передаваться от человека к человеку бесконечно», – заверил Дмитрий Лопушов.

В Сети распространяют сообщения о том, что туристов в Атлантическом океане убил якобы какой-то особенный, смертоносный штамм хантавируса. Халит Хаертынов опроверг эту информацию.

«Речь же не идет о каком-то новом вирусе. Вспышки хантавирусов происходят периодически, в том числе в нашей стране. Я думаю, что люди пытаются провести параллели с коронавирусом. Ковид тоже начался с вспышки на морском лайнере. Может ли Андес привести к подобной пандемии? Нет. COVID-19 передается чисто воздушно-капельным путем, а при хантавирусе контакт должен быть очень тесным. Это разные болезни. Пандемия или эпидемия невозможна», – подчеркнул инфекционист.

Дмитрий Лопушов добавил: при коронавирусе резервуаром вируса был сам человек. Потому о новой пандемии планетарного масштаба говорить не приходится.

«В то же время хантавирус влечет летальные случаи – это факт. Вариант вируса западного образца обладает большей летальностью, чем тот, который встречается в нашей полосе. По данным литературы, она доходит до 40%», – объяснил Халит Хаертынов.

Вакцины, как и специфического противовирусного лечения от недуга, нет. Лечение направлено на устранение симптомов. В худшем случае при поражении почек может потребоваться диализ.

В Российской Федерации эпидситуация по ГЛПС в настоящее время стабильная и контролируемая, сообщает Роспотребнадзор. Ведется системный мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. В природных очагах специалисты ведомства ведут оценку рисков, а также истребляют зараженных крыс и мышей.

«В Российской Федерации имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы», – сообщает Роспотребнадзор РФ.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков применяется АИС «Периметр».

«Особое внимание уделяется постоянному информированию населения о мерах профилактики ГЛПС. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – сообщает Федеральная служба Роспотребнадзора.