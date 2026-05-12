«Симпсоны» за 14 лет предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» (The Simpsons) за 14 лет предсказали вспышку смертельно опасного вируса на круизном лайнере. На это обратил внимание британский таблоид The Daily Mirror.

Издание отмечает, что в 19-м эпизоде 23-го сезона «Симпсонов», который был впервые показан в 2012 году, глава семейства Гомер Симпсон, его жена Мардж и трое их детей, Барт, Лиза и Мэгги, путешествуют на круизном лайнере.

Внезапно включаются сирены, и телевизор показывает обращение генерала Уильяма Салливана, предупреждающего отдыхающих о «стремительном распространении смертельного вируса» под названием «Пандора». После этого на круизном судне воцаряется хаос.

Регулярно выходящие с декабря 1989 года «Симпсоны» (первый мини-эпизод вышел еще в апреле 1987-го) – самый продолжительный мультсериал в истории телевидения Соединенных Штатов. Последний на данный момент сезон, 37-й по счету, был показан в сентябре 2025 года. Создателям сериала удалось предугадать достаточно много значимых событий, в том числе избрание миллиардера Дональда Трампа Президентом США. Этот факт обыгран в идиоме «Это уже было в „Симпсонах“» (так называется один из эпизодов другого мультсериала – «Южный парк»).

В апреле на круизном лайнере MV Hondius, вышедшем из города Ушуайя в Аргентине и направлявшемся на испанские Канарские острова, произошла вспышка хантавируса. На борту корабля находилось около 150 человек. На сегодняшний день известно, что заразились вирусом 11 человек, трое заболевших умерли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минздрав Татарстана назвал фейковыми сообщения о вспышке хантавируса в казанском медучреждении.

Хантавирусы – группа вирусов, передающихся человеку от грызунов и насекомоядных, в основном при вдыхании частиц зараженных выделений животных. Они вызывают так называемую «мышиную лихорадку», которая проявляется температурой, головной болью, болями в животе и пояснице, падением давления, нарушениями свертывания крови, почечной недостаточностью.

От человека к человеку может передаваться только штамм «Андекс» – именно он выявлен на борту круизного лайнера. Однако даже его распространение затруднено – необходим либо тесный контакт, связанный с выделениями организма, либо совместное использование предметов личной гигиены (к примеру, зубных щеток).