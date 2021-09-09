Роспотребнадзор Татарстана готов подать коллективный иск от отравившихся в кафе Éclair

Управление Роспотребнадзора по Татарстану готово подать коллективный иск в защиту прав потребителей, пострадавших при отравлении в кафе Éclair в первых числах сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы подать такой иск, Роспотребнадзору необходимо собрать обращения от тех, кто неудачно позавтракал в кондитерской на Кремлевской, 19. Для этого им достаточно обратиться в управление. Ведомство отмечает, что коллективный иск позволит значительно облегчить защиту прав потребителей.

«Для этого потребителям необходимо обратиться в управление с соответствующим заявлением, приложив копии относящихся к сути обращения документированных материалов (чеки, квитанции, назначение/заключение врача)», – отметили в ведомстве.

Пресс-служба республиканского Роспотребнадзора сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» о поступлении уже четырех таких обращений. Напомним, что всего к утру 6 сентября в инфекционную больницу обратились 18 человек с симптомами кишечной инфекции, за следующие сутки – еще двое. 14 из обратившихся госпитализированы.

Узнать о деталях подачи заявления и проконсультироваться можно по адресу: Казань, ул. Большая Красная, д. 30, каб. №14 или по телефону 8 (917) 722-48-94, 238-15-63.

Напомним: проверка показала, что у повара была сальмонелла, на посуде нашли кишечную палочку, проблемы были и с продуктами. Подробности случившегося массового отравления в популярной кондитерской ранее сообщало ИА «Татар-информ».