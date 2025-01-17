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Происшествия 17 января 2025 14:14

Прокуратура проверяет, как было организовано питание детей в казанском центре «Дуслык»

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Прокуратура Советского района Казани организовала проверку питания и проживания детей в образовательно-оздоровительном центре «Дуслык».

«После проведения надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в инфекционную больницу Татарстана доставили 12 детей с признаками кишечного отравления из центра «Дуслык».

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