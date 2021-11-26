Роспотребнадзор РТ оценил эффективность принятых месяц назад Covid-ограничений

Ограничения, введенные в Татарстане из-за быстрого распространения коронавируса Covid-19 в октябре, привели к некоторой стабилизации ситуации, однако об их отмене говорить рано. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На 43-й, 44-й, 45-й неделе был стабильный уровень еженедельного прироста, он сохранялся на уровне 20%. На сегодня по сравнению с предыдущей неделей мы констатируем, что темп прироста снизился, он стал 2,8%. Это говорит о том, что ситуация несколько стабилизируется», — отметила представитель санитарного ведомства.

Однако Любовь Авдонина подчеркнула, что пока риски сохраняются, в том числе и высокие показатели заболеваемости среди жителей старше 60 лет. Речь о смягчении ограничений пока не идет.

«Ограничения повлияли на ситуацию, в совокупности с вакцинацией», — заключила представитель Роспотребнадзора РТ.

В октябре в Татарстане ввели QR-коды для прохода в места массового скопления людей и обязательную вакцинацию.