Роспотребнадзор обеспокоен высокой заболеваемостью Covid-19 среди пожилых татарстанцев

В Татарстане сохраняется высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди пожилых жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня заболеваемость лиц старше 60 лет в общей структуре составляет по-прежнему 30%, эта доля не снижается», – заявила специалист.

Любовь Авдонина добавила, что летальность среди этой группы населения выше в четыре раза.

«Еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости в данной возрастной группе до 10%», – рассказала она.

Также Роспотребнадзор обеспокоен низкими темпами вакцинации пожилых, сейчас привито 50% от численности этой возрастной группы.