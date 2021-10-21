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21 октября 2021  10:11

Роспотребнадзор: Российские вакцины от коронавируса достаточно эффективны против AY.4.2

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Российские вакцины от коронавируса достаточно эффективны против новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, мутация не имеет сильных различий, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. 

«И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — рассудил Хафизов. 

По его словам, эта разновидность дельта-штамма может спровоцировать рост случаев Covid-19. Ранее британские ученые сообщали, что AY.4.2 может быть более заразным, чем сама «дельта», на 10-15%. На территории России выявленые единичные случаи заболевания этой мутацией.

#Коронавирус
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