В России выявлена разновидность штамма коронавируса AY.4.2

Разновидность штамма «дельта» AY.4.2 зарегистрирована в России в единичных случаях, но возможно ее широкое распространение. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Накануне глава Минздрава Великобритании сообщил, что в стране распространяется новый вариант «дельты». Британские ученые отмечают, что AY.4.2 может быть более заразным, чем сама «дельта», на 10-15%.

«В некоторых кругах новый геновариант называют „дельта плюс“, но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — пояснил Хафизов.

По его словам, насколько данная мутация является заразнее, сказать пока трудно — специалисты только проводят исследования.