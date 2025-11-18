Роспотребнадзор прокомментировал строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Проект санитарно-защитной зоны цеха по выращиванию цыплят-бройлеров птицефабрики «Ак барс Пестрецы» в Пестречинском районе Татарстана соответствует санитарным правилам. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Прокофьева.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Проектом предусмотрено, что санитарно-защитная зона от этой птицефабрики будет на расстоянии 500 метров от границ участка. Это полностью соответствует санитарным требованиям, поскольку такие объекты относятся ко второму классу опасности. До ближайшей жилой застройки расстояние составляет 1150 метров. Ближайший населенный пункт – село Тагашево. Другие населенные пункты находятся на расстоянии более 1,5 тыс. метров», – рассказала она.

Строительство площадки выращивания цыплят-бройлеров на 600 тыс. голов планируется в Кулаевском сельском поселении.

«Проектом санитарно-защитной зоны обосновано, что на границе 500-метровой зоны не будет превышения ни по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе, ни по шуму. Соответственно, на границе ближайшей жилой застройки, которая находится на расстоянии более тысячи метров, тоже не должно быть превышений», – подчеркнула Прокофьева.

На данной территории строительство убойного цеха не предусмотрено, живая птица будет перевозиться на убойный комплекс производственной площадки в другом районе. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты производиться не будет. На птицефабрике планируется напольное содержание птицы, а не клеточное, что минимизирует образование неприятного запаха.

«На территории птицефабрики будут локальные очистные сооружения для сбора и очистки поверхностных сточных вод, хранилище для компостирования помета будет забетонированное и огражденное, чтобы не было утечки в окружающую среду. Биологические отходы будут передаваться в специализированные организации для их утилизации. Проект полностью соответствует санитарным правилам», – сообщила Прокофьева.

Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составили петицию против строительства птицефабрики, которую на данный момент подписали более 1200 человек. Рустам Минниханов поручил Правительству республики провести проверку и представить отчет о ситуации.

Она также отметила, что пока в управление от жителей близлежащих сел обращений и жалоб не поступало.