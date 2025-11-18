Гендиректор птицефабрики «Ак Барса» заверил в безопасности нового комплекса в Пестрецах

Жители Пестречинского района Татарстана ранее выразили опасения по поводу строительства нового птицеводческого комплекса «Ак Барса», заявляя о возможном ухудшении экологии, загрязнении грунтовых вод и почвы. Генеральный директор компании Сергей Андреев заявил журналистам, что все меры для предотвращения экологических рисков будут соблюдены.

«Мы начали прорабатывать проект еще в 2021 году, затем вернулись к нему в 2024 году и приступили к проектированию. Для комплекса выбрана технология напольного содержания птицы, при которой цыплята сразу размещаются на подстилке из опилок или соломы. Это минимизирует запахи внутри корпусов и упрощает переработку помета, так как его влажность на выходе очень низкая», – отметил Андреев.

Он пояснил, что помет будет собираться на специально оборудованной бетонной площадке для компостирования, где за три-четыре месяца пройдет этап ферментации (с добавлением ферментов) и превратится в безопасное органическое удобрение.

«Площадка компостирования помета сделана по всем необходимым требованиям, которые на сегодняшний день есть. Она с высокими бортами – таким образом отходы ни в коем случае не попадут ни на рельеф местности, ни на грунт, а уж тем более – в какие-либо водные пространства», – заверил Андреев.

После этого, по его словам, помет будут вывозить на поля агрохолдинга – на близлежащие населенные пункты он никак не повлияет.

«Мы не видим никаких угроз для экологической обстановки на данной территории. К тому же у нас выдержаны все расстояния до ближайших населенных пунктов – это 500 метров, как указано в проекте. У нас получены все необходимые разрешения от Роспотребнадзора, от Министерства строительства и ЖКХ», – добавил гендиректор фирмы.

Он также подчеркнул, что на данный момент жалоб от жителей в адрес компании не поступало, в том числе и по уже работающему аналогичному объекту в селе Ленино-Кокушкино.

«Непосредственно к нам жители не обращались, но мы знаем, что есть люди, у которых птицефабрика вызывает недовольство. Мы стараемся на всех уровнях всё объяснить, рассказать, никуда не прячемся. У нас уже работает подобная технология на действующем производстве. Такой же производственный процесс выбран на площадке в Ленино-Кокушкине в Пестречинском районе», – подчеркнул Антонов.

О также рассказал и о социальном эффекте, который окажет новый проект на район.

«Конечно, непосредственным плюсом является то, что объем промышленного производства сельского хозяйства района увеличится. То есть мы планируем на этой площадке производить 10 тыс. тонн мяса птицы. Дополнительно за счет этого проекта налогов будет уплачено около 50 млн [рублей] в год. Также мы создаем 50–60 рабочих дополнительно для жителей данных населенных пунктов», – пояснил гендиректор компании.

Директор Пестречинской производственной площадки ПК «Ак Барс» Леван Кахаберидзе в разговоре с «Татар-информом» добавил, что компания участвует в различных социальных проектах. В том числе – оказывает помощь бойцам специальной военной операции. В перспективе – создание в местных школах агрокласса, где школьников познакомят с работой в сельском хозяйстве.

Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составляют петиции против строительства птицефабрики.

Рустам Минниханов поручил Правительству республики провести проверку и представить отчет о ситуации.