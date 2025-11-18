Власти Пестрецов заверили, что публичные слушания по птицефабрике проходили без замечаний

Строительство птицефабрики в Кулаевском сельском поселении полностью соответствует установленным процедурам и нормативам. Об этом заявил журналистам на пресс-подходе заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ по строительству Рамиль Шайхутдинов.

Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское – к югу от Казани.

По словам спикера, в конце 2020 года был разработан генеральный план Кулаевского поселения. Утвердили его 1 апреля 2021 года на сессии Совета района. Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте, материалы о них были размещены в трех источниках – на сайте района, на официальном портале правовой информации и в местной газете «Вперед».

«Замечаний от граждан во время слушаний не поступало», – заверил Шайхутдинов.

Он отметил, что птицефабрика включена в текстовую часть генерального плана как один из объектов, создание которых запланировано до 2040 года.

«После утверждения генплана началась процедура внесения изменений в Росреестр, а все материалы, включая графические и территориальные данные, доступны в Федеральной информационной системе территориального планирования», – добавил он.

Жалобы жителей начали поступать только после начала строительства птицефабрики. По мнению Шайхутдинова, это связано с тем, что граждане больше обращают внимание на «физику» – происходящее на территории, чем на документацию.

«Также хочу сказать, что проводилась экспозиция в Доме культуры, где люди могли оставить письменные и устные обращения. Публичные слушания проходили в рабочие дни, с утра до вечера, в помещениях домов культуры или на открытых площадках, если общественных помещений не было», – пояснил заместитель руководителя района.

Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составляют петиции против строительства птицефабрики.

Рустам Минниханов поручил Правительству республики провести проверку и представить отчет о ситуации.