news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 11:50

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Пестречинского района обращаются к Раису Татарстана Рустаму Минниханову по поводу строительства птицефабрики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поручил Правительству республики провести проверку и представить отчет о ситуации.

Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское – к югу от Казани.

Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составляют петиции против строительства птицефабрики.

#Рустам Минниханов #пестречинский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025