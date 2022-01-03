Ученые оптимистично настроены к омикрон-штамму Covid-19

Ученые оптимистично настроены по отношению к омикрон-штамму коронавирусной инфекции. Причина в том, что до сих пор нет информации о более тяжелом протекании болезни, объяснил в беседе РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«По „омикрону“ нет вообще никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, требующие госпитализации, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма умеренно оптимистично», — отметил специалист.

Он напомнил, что «омикрон» — это самый заразный вариант коронавируса, однако он не привел к увеличению тяжелых случаев или летальных исходов. Такая мутация хорошо укладывается в эволюцию вируса: он становится более заразным при меньшем уроне организму человека. Ведь если носители будут умирать, вирус исчезнет вместе с ними.